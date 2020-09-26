خاص | الاتحاد السكندري يستهدف ضم ظهير الأهلي

وخاطب محمد مصيلحي مسئولي النادي الأهلي من أجل التعاقد باسم علي خلال فترة الانتقالات الحالية أو الحصول علي خدمات اللاعب بصفة الإعارة .
وطالب مسئولو النادي الأهلي تأجيل الحديث في رحيل باسم علي لحين الاستقرار على التشكيل الرسمي للفريق ومعرفة الراحلين خلال الموسم المقبل .
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