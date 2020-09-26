إيفرتون يهزم كريستال بالاس "2-1" ويتربع على قمة البريمير ليج

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم فريق إيفرتون إلى صدارة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه المثير على مضيفه كريستال بالاس 2-1- في الوقت الذي حقق فريق مانشستر يونايتد أول انتصار له، هذا الموسم بفوزه على برايتون 3-2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة من المسابقة.
وعلى ملعب سيلهرست بارك، تقدم دومينيك كالفيرت ليوين بهدف لإيفرتون في الدقيقة العاشرة ثم أدرك شيخو كوياتي التعادل لكريستال في الدقيقة 26 وتكفل ريشارليسون دي أندرادي بهدف الفوز للفريق الضيف من ضربة جزاء في الدقيقة 40.
الفوز رفع رصيد إيفرتون إلى تسع نقاط في الصدارة من ثلاثة انتصارات متتالية وتوقف رصيد كريستال عند ست نقاط في المركز الخامس.
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