الأندية تقيم حلقات عمل لتوضيح الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية للفرق الأهلية بعد موافقة اللجنة العليا باستئناف الأنشطة الرياضية

في الرياضة 26 سبتمبر,2020

بدأت بعض الأندية في عقد حلقات عمل لتوضيح الاشتراطات والاجراءات الوقائية والاحترازية للفرق الاهلية بعد موافقة اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعاون مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) على استئناف الأنشطة الرياضية لكافة الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضية وتشمل ( الاتحادات واللجان والأندية والفرق الأهلية و أية أنشطة أخرى ) فيما قامت بعض الاندية بإرسال الاشتراطات الصحية الى الفرق الاهلية وكذلك نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التعريف بها قبل مزاولة أي نشاط رياضي .

فقد التقي مجلس إدارة نادي قريات أمس الاول بالمشرفين الرياضين بالفرق الاهلية التابعة للنادي بمقره، تم خلال اللقاء مناقشة التعميم الصادر من قبل وزارة الثقافة والرياضية والشباب، في بداية اللقاء ألقى سالم بن جمعة السناني عضو مجلس إدارة نادي قريات رئيس اللجنة الرياضية كلمة رحب فيها بالحضور وشكرهم على هذا التفاعل لحضور هذا اللقاء الهام لتوضيح الاشتراطات والاجراءات الوقائية والاحترازية قبل عودة نشاط الفرق الاهلية بعد ذلك ألقى بدر العادي مدرب فريق الناشئين بالنادي محاضرة مختصرة عن البرتوكول الصحي الرياضي الواجب اتباعة أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية .

وكانت وزارة الثقافة والرياضية والشباب أصدرت تعميما باستئناف الانشطة على أن تكون بدون تواجد جماهيري مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات والاجراءات الوقائية والاحترازية التي تكفل السلامة للجميع ومراعاة كافة الضوابط الصادرة بهذا الشأن من اللجنة العليا فيما يتعلق بالأفراد والمرافق .

وتتضمن الضوابط والاجراءات الاحترازية العديد من الاشتراطات منها التزام الاتحادات واللجان الرياضية بالضوابط اللازمة لاستئناف النشاط الرياضي و ضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية الصادرة من الاتحادات الدولية لكل لعبة. و تكليف مختصين من العاملين بالمجمعات والأندية الرياضية والعاملين بالأجهزة الطبية للتأكد من توفير كافة الاشتراطات الصحية بالمنشأة الرياضية قبل بدء التدريبات والمباريات و بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية.

وتعقيم جميع مرافق المنشآت الرياضية قبل استئناف النشاط الرياضي. و نشر الإرشادات والتعليمات اللازمة لاستئناف النشاط الرياضي عند مداخل المنشآت الرياضية ومواقع التواصل الاجتماعي والأماكن العامة الصادرة من اللجنة العليا لمكافحة كوفيد 19 والتعليمات الصادرة من الاتحادات الدولية لكل لعبة ويتم العودة تدريجيا عند ممارسة النشاط بشكل فردي أو بالتباعد مع تجنب الاحتكاك البدني المباشر.

وإجراء الفحوصات الدورية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية للتأكد من سلامتهم و إلزام الأجهزة الفنية والإدارية والعاملين بارتداء الكمامات داخل المنشأة الرياضية و إلزام اللاعبين باستخدام الأدوات الرياضية الخاصة و منع التجمعات بعد نهاية التدريبات والتوجه فورا للمخارج ومنع التجمعات عند مواقف السيارات و مداخل الملاعب وغسل وتطهير اليدين باستمرار وتجنب لمس العينين والوجه وتوجيه الممارسين بضرورة ارتداء الملابس الرياضية قبل دخول المنشآت الرياضية .