رضا عبد العال يعلن تشكيل طنطا أمام الأهلي

المدير الفني لنادي طنطا عن تشكيل فريقه لمواجهة النادي الأهلي في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري .

حراسة المرمى: محمد أشرف. الدفاع: محمود مسعود، سليمان عبدربه، ايهاب سمير، محمد الشاذلي. الوسط: وليد عادل، مصطفي امين، عبدالرحمن الدح. الهجوم: أحمد إستيعابي، هاني رشدي، محمد ماجد أونش. بينما جاء تشكيل الأهلي كالتالي :- محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول، وفي خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي، وفي الأمام أحمد الشيخ وجونيور آجاي ومحمود كهربا ومروان محسن. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وأليو بادجي ومحمد فخري ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج ومحمود وحيد وحسين الشحات وعربي بدر.

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