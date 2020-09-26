أحمد سامي يكشف أخطاء سموحة أمام دجلة ويضع روشتة عبور الحدود

التدريبات اليومية بقيادة المدير الفني للفريق أحمد سامي استعدادا لمواجهة حرس الحدود في المباراة التي تجمع بينهما يوم الاثنين المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري.



وعقد أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول جلسة مع لاعبي الفريق من أجل تصحيح الأخطاء التي توقع فيها اللاعبين خلال مواجهة وادي دجلة والتي انتهت بالتعادل السلبي دون إحراز أهداف . وطالب أحمد سامي لاعبي الفريق بضرورة التركيز الجيد من أجل تخطي حرس الحدود والحصول على ثلاثة نقاط للتواجد في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري المصري من جديد . وحرص أحمد سامي على مشاهدة مباريات حرس الحدود الأخيرة من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف. ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة.

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