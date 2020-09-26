نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبد العال يعلن تشكيل طنطا أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رضا عبد العال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. تشكيل طنطا ضم كلا من :- حراسة المرمى : محمد أشرف خط الدفاع : محمد الشاذلي - محمود مسعود - سليمان عبد ربه - إيهاب سمير خط الوسط : مصطفى أمين - عبد الرحمن الدح - وليد عادل خط الهجوم : محمد ماجد "أونش" - أحمد فهمي - هاني رشدي.

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