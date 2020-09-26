نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النني يقترب من الرحيل عن أرسنال في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تحوم الشكوك حول مستقبل الدولي المصري محمد النني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي مع الجانرز وذلك بعد أن تردد سفر وكيله خلال الأيام القليلة الماضية إلى تركيا من أجل دراسة بعض العروض المُقدمة له.
ومن المُحتمل أن يُغادر النني قلعة ملعب الإمارات وذلك قبل غلق باب الإنتقالات الصيفية الجارية على الرغم من أنه شارك خلال مباراتين من أصل ثلاثة خاضها الأرسنال في جميع البطولات هذا الموسم.
وقالت صحيفة " ذا صن " البريطانية أن النني يمتلك بعض العروض من الدوري التركي أبرزها من طرابزون سبور بالإضافة إلى أن جالطة سراي يراقب اللاعب عن كثب للحصول على خدماته.
يُذكر أن النني خاض مع أرسنال 91 مباراة بعد أن إنتقل إلى الفريق اللندني قبل أربعة أعوام قادماً من صفوف بازل السويسري.
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