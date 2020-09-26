اتحاد الكرة يحدد موعد وديتي منتخب الشباب أمام السعودية

يذكر أن منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين انتظم في معسكر مفتوح بأستاد القاهرة من يوم الجمعة الماضي ويستمر حتي نهاية الشهر الجاري استعدادا لتصفيات لبطولة شمال أفريقيا المؤهلةً لبطولةً كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا 2021.

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