نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهاجم الأهلي السعودي يعتذر عن إهدار ركلة الجزاء أمام شباب الأهلي دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب المهاجم السوري عمر السومة نجم أهلي جدة السعودي عن سعادته بفوز فريقه على شباب الأهلي دبي الإماراتي وتأهله للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا. واعتذر "السومة" لجماهير الأهلي على إهداره ركلة الجزاء في مباراة شباب الأهلي دبيي اليوم. وفاز فريق الأهلي السعودي على نظيره شباب الأهلي دبي بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح في لقاء دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيأ، وذلك بعد إنتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1. وكتب المهاجم السوري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "الحمدلله على الفوز و التأهل..ألف مبروك لجماهيرنا والقادم أفضل إن شاء الله". وأضاف: "أعتذر على البلنتي ماعاد أعيدها". وكان "السومة" قد أهدر ركلة الجزاء الخامسة لفريقه في مباراة اليوم ضد شباب الأهلي دبي، لكن فاز فريقه وتأهل لدور الثمانية بعدما أضاع اللاعب عبد الله النقبي ركلة الجزاء الأخيرة للفريق الإماراتي ايضا. وأصبح فريق الأهلي السعودي أول المتأهلين للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مهاجم الأهلي السعودي يعتذر عن إهدار ركلة الجزاء أمام شباب الأهلي دبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.