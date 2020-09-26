الارشيف / الرياضة

احتفال الأبطال.. طنطا يقيم ممر شرقي للأهلي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفال الأبطال.. طنطا يقيم ممر شرقي للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا ممر شرفي لتهنئة لاعبو الفريق الأهلي بمناسبة تتويجه بلقب الدوري المصري للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ وذلك قبل انطلاق المباراة التي ستجمع بينهما على "الأهلي we".

 

وقبل بداية أحداث اللقاء قام لاعبو نادي طنطا بإقامة ممر شرفي للاعبي الأهلي وقاموا بمصافحتهم وتهنئتهم بالفوز بلقب الدوري.

 

ويواجه الأهلي نظيره طنطا على استاد "الأهلي we" في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وتوج الأهلي بطلا للدوري المصري للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ للمرة الخامسة على التوالي، والثانية والأربعين في تاريخه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احتفال الأبطال.. طنطا يقيم ممر شرقي للأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا