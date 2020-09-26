نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قدامى الإسماعيلي يدعمون الفريق للخروج من كبوته في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد كبير من لاعبي الجيل الذهبي لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي على مؤازرة لاعبي الدراويش في المران الذي أقيم اليوم السبت وذلك حتى يخرج النادي من المأزق الذي يتواجد فيه على سلم ترتيب الدوري المصري.
وحضر المران عدد كبير من نجوم الإسماعيلي القدامى مثل إسماعيل حنفي وحسني عبد ربه بالإضافة إلى عبد الرحمن أنوس وعماد سليمان مع حمزة الجمل وخالد القماش وأحمد سمير فرج.
وكان من ضمن الحضور أيضاً الكابتن مصطفى يونس لاعب النادي الأهلي السابق والذي أصر على القدوم بناء على دعوة تلقاها من مجلس إدارة الدراويش الذي دعا كافة النجوم لمؤازرة الفريق خلال المرحلة القادمة بعد تأزم الموقف.
يُذكر أن الإسماعيلي يستعد لمواجهة طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل على ملعب إستاد الكلية الحربية لحساب مباريات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز حيث يحتل الدراويش المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.
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