نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشوط الأول.. الأهلي يتعادل سلبيا مع طنطا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من مواجهة الأهلي أمام نظيره طنطا في المباراة المقامة على ستاد "الأهلي we" ضمن مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

أول هجمة خطيرة في اللقاء كانت في الدقيقة العاشرة حيث تسلم أحمد الشيخ الكرة داخل منطقة جزاء طنطا وسدد الكرة بعيدة عن مرمى أبناء السيد البدوي.

وهدأ "رتم" المباراة لمدة ١٠ دقائق حيث انحصر اللعب في منطقة وسط الملعب، حتى الدقيقة ٢٠ وحصول فريق طنطا على ركلة حرة مباشرة سددها هاني رشدي ارتدت من الحائط لتصل لوليد عادل الذي سدد الكرة ليتصدى لها محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر.

وفي الدقيقة ٢٨ وصلت الكرة إلى حمدي فتحي على حدود منطقة جزاء طنطا ليراوغ لاعب الفريق الطنطاوي ويسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لكنها علت عارضة محمد أشرف حارس أبناء السيد البدوي.

وفي الدقيقة ٣٨ مرر محمد هاني الكرة عرضية من الناحية اليمنى ليقابلها مروان محسن برأسه لكن رأسيته مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد أشرف حارس طنطا.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع مرر أحمد الشيخ الكرة إلى محمود عبد المنعم "كهربا" وضعته منفردًا بمحمد أشرف حارس طنطا ليضع الكرة داخل الشباك مسجلًا الهدف الأول للفريق الأحمر لكن حكم اللقاء وبعد اللجوء لتقنية الفيديو المساعد لغى الهدف بداعي لمس كهربا للكرة بيده وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.