نجم تشيلسي يكشف حديث لامبارد لـ لاعبيه بين شوطي مباراة وست بروميتش

تناول مهاجم تشيلسي، تامي أبراهام، الصعوبات التي واجهت فريقه، لتحقيق التعادل مع مضيفه وست بروميتش ألبيون (3-3)، اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنهى تشيلسي الشوط الأول متخلفا بثلاثة أهداف نظيفة، قبل أن يتحسن أداؤه في الشوط الثاني، ويتمكن من تحقيق التعادل في الوقت بدل الضائع، عن طريق أبراهام.

وقال الدولي الإنجليزي عن ذلك، خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "في الشوط الأول صعبنا الأمور على أنفسنا، سنحت لي فرصة كان يتوجب علي التسجيل منها، وأخرى كان علي استثمارها".

وتابع: "سجلوا هم من كل تسديدة.. كنا ندرك أن علينا العودة في الشوط الثاني، دون أن نخفض رؤوسنا، وهذا ما نجحنا به".

وعما قاله مدرب تشيلسي، فرانك لامبارد، للاعبين بين الشوطين، أجاب أبراهام: "دخلنا جميعنا ورؤوسنا منخفضة، وتوجب عليه رفع معنوياتنا.. قال (لامبارد) إننا لم نظهر كفريق جاهز للفوز، وعلينا مساعدنا بعضنا البعض في الشوط الثاني".

وأردف: "سجل مونت الهدف الأول، الذي كان يعني أنه باستطاعتنا الإيمان بأنفسنا.. كنت أعرف أن بإمكاننا خلق الفرص، لكن العودة من نتيجة 0-3 ليست سهلة أبدا.. الشبان يستحقون الثناء، لقد واصلوا العطاء".

وعن الدرس الذي خرج به البلوز من هذا اللقاء، قال: "يجب أن نوقف ارتكاب الأخطاء كفريق، كي لا نتلقى أهدافا.. يجب أن نكون أقوياء ومتحدين، وأن يواصل كل منا تشجيع الآخر".