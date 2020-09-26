غدا.. انطلاق الموسم الجديد من دوري المحترفين لكرة اليد للرجال

تنطلق غدا الأحد، مباريات الموسم الجديد من دوري المحترفين لكرة اليد رجال والمرتبط 2002 موسم (2020-2021).

في المجموعة الأولى يلتقي حدائق الأهرام مع سموحة مباراة 2002 في الرابعة مساء والرجال في السادسة مساء، وأسيوط الرياضي مع هليوبوليس مباراة 2002 في الثانية ظهرا والرجال في الرابعة مساء، وبترول أسيوط مع الجزيرة مباراة 20202 في السادسة مساء والرجال في الثامنة مساء.

وفي المجموعة الثانية يلتقي سبورتنج مع بورسعيد، والأولمبي مع المعادي، والبنك الأهلي مع الشمس، مباريات 2002 في الرابعة مساء والرجال في السادسة مساء.

وتقام يوم الإثنين مباريات الجولة الثانية، حيث يلعب الزمالك مع سموحة ضمن المجموعة الأولى، وتقام مباراة 2002 الساعة الرابعة مساء والرجال في السادسة مساء على صالة نادي الزمالك.

وفي مباريات نفس المجموعة يلتقي بترول أسيوط مع هليوبوليس مباراة 2002 الساعة 12 ظهرا والرجال الثانية ظهرا، وأسيوط الرياضي مع الجزيرة مباراة 2002 في الرابعة مساء والرجال في السادسة مساء.

وفي الجولة الثانية بالمجموعة الثانية، يلتقي أصحاب الجياد مع بورسعيد مباراة 2002 الساعة الثانية ظهرا والرجال الرابعة مساء، والأولمبي مع الشمس مباراة 2002 الرابعة مساء والرجال السادسة مساء، والبنك الأهلي مع المعادي مواليد 2002 الساعة السادسة مساء والرجال الثامنة مساء.

بينما يبدأ الأهلي مبارياته بالمجموعة الثانية الجمعة 2 أكتوبر بمواجهة المعادي بالمركز الأولمبي بالمعادي، وتقام مباراة 2002 الساعة السادسة مساء والرجال الثامنة مساء.

وأنهت الفرق خلال الأيام الماضية إجراءات التعاقدات الجديدة واستعداداتها للموسم الجديد، وفيما يلي أسماء المديرين الفنيين لفرق دوري المحترفين للرجال:

المجموعة الأولى: حسين زكي (الزمالك)، خالد بندق (طلائع الجيش)، أحمد نبيل (هليوبوليس)، آسر القصبي (سموحة)، محمود زكي (حدائق الأهرام)، أحمد عبدالسلام (الجزيرة)، عماد إبراهيم (الطيران)، أحمد حسن (أسيوط الرياضي)، وائل سرور (بترول أسيوط).

المجموعة الثانية: طارق محروس (الأهلي)، محمد عبدالسلام (سبورتنج)، شريف المرسي (الأولمبي)، محمد سلامة الكيكي (البنك الأهلي)، شريف الجيوشي (أصحاب الجياد)، وائل عبدالعاطي (الزهور)، محمد عادل (المعادي)، أحمد سالم (الشمس)، أحمد عبدالحليم (بورسعيد).

كان سعيد عبدالمنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد قد أكد أن نظام المسابقة ينص على تقسيم الأندية في دوري المحترفين إلى مجموعتين في المرحلة الأولى، كل مجموعة بها 9 أندية، وتلعب المباريات بنظام دوري من دور واحد، ثم يتأهل أول أربعة أندية من كل مجموعة إلى المرحلة النهائية، بنظام 8 أندية تلعب دوري من دورين لتحديد بطل الدوري، على أن يصعد كل فريق بالنقاط التي جمعها من الفرق التي صعدت معه، بينما تنضم الفرق الخمسة الأخيرة من كل مجموعة معا، وتلعب أيضا دوري من دورين لتحديد الفرق الأربعة الهابطة إلى الدوري الممتاز.

جدير بالذكر، أن عمرو فتحى عضو مجلس إدارة الاتحاد يتولى الإشراف على لجنة المسابقات، ويضم تشكيل اللجنة: سعيد عبدالمنعم رئيسا للجنة المسابقات العليا والمصغرة، وأشرف خلاف مقرر اللجنة، والأعضاء: كريم حسن وماهر السايح ومجدى عصمت وخالد صالح وأحمد مصطفى وكريم حسين.