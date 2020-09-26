الـ «VAR» يلغي هدف الأهلي أمام طنطا والتعادل السلبي يحسم الشوط الأول

نفذ لاعبو النادي الأهلي بعض المحاولات المبكرة لتسجيل الهدف الأول كان أبرزها من عرضية محمد هاني لتصل إلي رأس محمود كهربا ليتمكن حارس طنطا من التصدي لها .

ولجأ لاعبو طنطا إلي التمريرات القصيرة في وسط ملعبهم بعد تكثيف لاعبي الأهلي الهجمات على مرمي أبناء السيد البدوي .

وفي الدقيقة "21" حاول لاعبو طنطا من الاقتراب من مرمة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لتسجيل هدف مباغت لكن تمكن دفاع المارد الأحمر من استخلاص الكرات والحفاظ على شباكهم .

وتمكن وليد عادل لاعب نادي طنطا من تسديد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ليتصدى لهامحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي .

وتمكن محمود كهربا من إحراز هدف تقدم النادي الأهلي في الدقيقة "44"، ليعترض لاعبو طنطا بوجود لمسة يد على لاعب المارد الأحمر ليجأ حكم المباراة إلي تقنية الفار ليتراجع عن هدف تقدم النادي الأهلي وينهي الشوط الأول بالتعادل السلبي .

وجاء تشكيل طنطا لمواجهة الأهلي كالتالي :