إنبي يتابع الحالة الصحية لمدير الكرة بعد نقله للمستشفى

يذكر أن أحمد علي قاد فريق إنبي لتحقيق الفوز على حساب مضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة (2-0) في اللقاء الذي أقيم امس الجمعة، باستاد الإسكندرية في ختام منافسات الجولة 29 للدوري المصري الممتاز.
سجل أحمد علي ثنائية إنبي في الدقيقتين 35 و70، ورفع رصيد أهدافه بالدوري هذا الموسم إلى 5 أهداف، بعد انضمامه لإنبي قادما من بيراميدز على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.
ورفع إنبي رصيده بقيادة مدربه حلمي طولان إلى 41 نقطة في المركز الخامس وتجمد رصيد الاتحاد السكندري بقيادة مدربه طلعت يوسف عند 38 نقطة متراجعًا للمركز الثامن.
وشهدت المباراة بداية قوية من فريق إنبي مستغلا حالة التراجع للاعبي الاتحاد السكندري، حيث أشرك طولان لاعبه محمد رزق على حساب عبد الرحمن عامر الذي تعرض للإصابة في الدقيقة 13 واعترض لاعبو الاتحاد على الهدف الأول لصالح أحمد علي ولكن الحكم محمد الصباحي أقر بصحة الهدف ولم تفلح محاولات طلعت يوسف في تنشيط هجوم زعيم الثغر بعد إشراك أحمد راشد ومحمد الصباحي وخالد الغندور.
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رشا محمد
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية