إنبي يتابع الحالة الصحية لمدير الكرة بعد نقله للمستشفى

يذكر أن أحمد علي قاد فريق إنبي لتحقيق الفوز على حساب مضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة (2-0) في اللقاء الذي أقيم امس الجمعة، باستاد الإسكندرية في ختام منافسات الجولة 29 للدوري المصري الممتاز.

سجل أحمد علي ثنائية إنبي في الدقيقتين 35 و70، ورفع رصيد أهدافه بالدوري هذا الموسم إلى 5 أهداف، بعد انضمامه لإنبي قادما من بيراميدز على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.

ورفع إنبي رصيده بقيادة مدربه حلمي طولان إلى 41 نقطة في المركز الخامس وتجمد رصيد الاتحاد السكندري بقيادة مدربه طلعت يوسف عند 38 نقطة متراجعًا للمركز الثامن.