نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد صالح يعتذر عن استكمال مشواره مع الإعلاميين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قدم أحمد صالح المدير الفنى لفريق الكرة بنادى اعتذاراً اعتذارا إلى مسؤلى النادى عن استكمال مهمته كمدير فني للفريق .
وعبر أحم دصالح عن سعادته بالفترة القصيرة التي تولى فيها المهمة رغم الصعاب الكبيرة التي واجهها، مشيدا بمجلس إدارة الإعلاميين الذي كان يعمل على تسهيل كل الصعاب التي واجهت الفريق.
ورفض صالح الحديث عن الأسباب التي دفعته إلى تقديم الاعتذار على الرغم من تمسك الإدارة به حتى اللحظات الأخيرة.
وكان صالح قد تولى المسؤلية الفنية للإعلاميين خلفا لجميل حلمى.
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