نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فالفيردي يفتتح التسجيل لريال مدريد أمام بيتيس "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فيدي فالفيردي لاعب وسط فريق ريال مدريد، في افتتاح التسجيل لفريقه بمباراة اليوم ضد ريال بيتيس. وأحرز فالفيردي هدف الريال الأول في الدقيقة 14 ليتقدم على بيتيس 1-0.

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