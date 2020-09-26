نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيطاليا ترفض خطة زيادة عدد الجماهير في الملاعب بسبب كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفضت الحكومة الإيطالية مقترحاً بزيادة عدد الجماهير في الأحداث الرياضية ومن بينها دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

واقترحت بعض المناطق أن العدد المحدد بألف متفرج في كل مباراة يمكن زيادته إلى 25% من سعة الملاعب وهو ما يعني حضور نحو 20 ألف متفرج في ملاعب مثل سان سيرو في ميلانو والملعب الأولمبي في روما.

لكن اللجنة الفنية العلمية بالحكومة قالت اليوم السبت إن هذه الخطوة ستكون سابقة لأوانها بالنظر إلى الوضع الحالي لفيروس كورونا.

وأضافت في بيان "اللجنة الفنية العلمية تعتقد.. أن الظروف الحالية غير مواتية لحضور المتفرجين في الأحداث في الملاعب المفتوحة والمغلقة بالطريقة المشار إليها في التقرير الذي أعدته المناطق والأقاليم".

وأوضحت اللجنة أنها ربما تراجع قرارها بمجرد توفر معلومات إضافية بشأن تأثير وضع عدوى كوفيد-19 على إعادة فتح المدارس في وقت مبكر من الشهر الحالي.