نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. بيتيس ينتفض ويسجل ثنائية بشباك ريال مدريد "2-1" في المقال التالي
وانتهى الشوط الاول لمباراة ريال بيتيس وريال مدريد، بتقدم بيتيس بهدفين مقابل هدف.
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