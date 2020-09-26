شاهد.. بيتيس ينتفض ويسجل ثنائية بشباك ريال مدريد "2-1"

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أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق ريال بيتيس في تحويل تأخره بهدف للتقدم بهدفين مقابل هدف على ريال مدريد، في المباراة التي تقام بينهما حاليا في الجولة الثالثة لليجا.

وانتهى الشوط الاول لمباراة ريال بيتيس وريال مدريد، بتقدم بيتيس بهدفين مقابل هدف.