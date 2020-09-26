أبراهام ينقذ تشيلسي أمام وست بروميتش بهدف قاتل
أفلت فريق تشيلسي من هزيمة محققة أمام مضيفه وست بروميتش البيون وتعادل معه 3 - 3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة من المسابقة.
وعلى ملعب ذا هاوثورنس، حول تشيلسي تأخره بثلاثة أهداف في الشوط الأول أمام وست بروميتش إلى تعادل مثير بثلاثة أهداف لمثلها في الشوط الثاني.
وتقدم وست بروميتش بشكل مفاجئ بثلاثة أهداف في غضون أول 27 دقيقة من اللقاء، حيث سجل كالوم روبينسون هدفين في الدقيقتين الرابعة و25 وأضاف كايل بارتلي الهدف الثالث في الدقيقة 27.
لكن تشيلسي انتفض في الشوط الثاني ورد بهدفين عن طريق ماسون مونت وكالوم هودسون أودوي في الدقيقتين 55 و70 وخطف تامي أبراهام هدف التعادل القاتل في الوقت بدل الضائع. ورفع تشيلسي رصيده إلى أربع نقاط في المركز السادس مقابل نقطة واحدة لوست بروميتش في المركز الخامس عشر.
وكالات
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