طارق يحيى يلقي محاضرة فنية للاعبي الزمالك

ألقى طارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين خلال المعسكر المغلق.

يأتي هذا استعدادا للقاء الجونة المقرر له في الثامنة مساء الغد باستاد القاهرة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص المدير الفني على شرح بعض الأمور الفنية خلال المحاضرة بالإضافة إلى الحديث عن نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس لاستغلالها في لقاء الغد أمام الجونة.

وكان الفريق اختتم تدريباته عصر اليوم على ملعب النادي تحت قيادة طارق يحيى المدير الفني المؤقت، وجاء التدريب خفيفا حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد.

وعقب التدريب اختار الجهاز الفني قائمة اللاعبين للانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء المرتقب أمام الجونة.

وكشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موعد عودة المغربي محمد أوناجم جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى التدريبات الجماعية، بعدما تعرض اللاعب لإصابة بجذع في الرباط الداخلي بعد مباراة أسوان.

وأكد الجهاز الفني أن اللاعب يواصل برنامجه التأهيلي وسيعود للتدريبات الجماعية بعد 12 يوم وسيكون جاهزا لمباريات الفريق في دوري أبطال أفريقيا.