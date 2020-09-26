بعد الفوز على الفيوم.. بنى سويف: الأداء الرجولي كلمة السر

أكد محمد الواضح ، المشرف على فريق بني سويف عقب نهاية مباراة فريقه أمام الفيوم والتي انتهت بفوز فريق بنى سويف بهدف للاشي، بالجولة التاسعة عشرة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد، أن بني سويف كان الأفضل على مدار الشوطين لذا استحق الفوز.
وأشار “الواضح“ إلى أن الفوز اليوم فوز مهم للغاية وأن الأداء الرجولي كلمة السر في تحقيق الفوز اليوم .
واختتم "الواضح" حديثه بأننا سنطوى غدًا صفحة مباراة الفيوم وسينصب تركيزنا علي مباراة الديربي بالجولة العشرين بالقسم الثانى .
يُذكر أنه قد حقق فريق بني سويف الفوز علي فريق الفيوم بهدف نظيف سجله مصطفي الصفتى بالدقيقة الأخيرة بالشوط الأول، في اللقاء الذي أقيم علي استاد الأسيوطي سبورت وغرد فريق بني سويف بصدارة المجموعة منفردا برصيد 41 نقطة.
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