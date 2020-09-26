جمال الغندور: أرفض تواجد رئيس لجنة للحكام أجنبي.. وما يحدث بالأهلي والزمالك محزن

وأكمل"نفس ذات الأندية تطالب بتواجد رئيس لجنة تحكيم أجنبي أيضا وهذا الأمر مرفوض تمام، لأنه لو حدث ذلك سيكون هناك غضب من جانب الحكام المصرييين لأن مصر لديها كفاءة تحكيمية كبيرة ويوجد خبرات مميزة".
واختتم "كنت أرفض تواجد الحكام الأجانب داخل مصر نهائيا خلال فترة تواجدي رئيسا للجنة الحكام، وتم إبلاغي بأن تواجد الحكام الأجانب في لقاء الأهلي والزمالك هو قرار وزاري، وهناك شكوك في هذا الأمر، وأرفض تواجد رئيس للجنة الحكام من خارج مصر
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