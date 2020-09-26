نصيحة حسني عبدربه إلى لاعبي الإسماعيلي.. فيديو

حرص حسني عبدربه لاعب الإسماعيلي السابق، على التواجد اليوم في مران الإسماعيلي، ضمن كوكبة من النجوم التي حضروا لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل مواجهة فريق طلائع الجيش الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري العام.

وقال "عبدربه" للاعبي الفريق لابد من الفوز في المباريات المقبلة، لإنقاذ الفريق والنادي الإسماعيلي من تلك الفترة الصعبة.

وشدد "القيصر" على اللاعبين قائلًا: الفترة القادمة ستظهر الرجال، لأنه يظهر معدن الرجال وقت الشدائد.

واختتم "عبدربه" حديثه مع اللاعبين، مؤكدًا أن فريق الإسماعيلي هو الفرحة الوحيدة داخل محافظة الإسماعيلية.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الـ١٢ برصيد ٣١ نقطة بترتيب جدول الدوري العام.