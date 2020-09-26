عودة مباريات دوري اليد غدا وتأجيل مباراة سموحة والزمالك للإثنين

تنطلق غدا الأحد منافسات الموسم الجديد لدوري المحترفين لكرة اليد للرجال والمرتبط لمواليد ٢٠٠٠ بعد فترة توقف إستمرت أكثر من مائتي يوما بسبب جائحة كورونا والتي تسببت في إيقاف جميع المسابقات حفاظا علي سلامة اللاعبين خاصة لاعبي المنتخب الوطني الذي سيخوض غمار منافسات بطولة العالم للرجال رقم "٢٧" التي تستضيفها وتنظمها مصر خلالزالفترة من ١٣ وحتي ٣١ من يناير العام المقبل .

ويلعب اليوم سموحه أمام حدائق الأهرام وهيليوبوليس أمام أسيوط الرياضي بينما سيواجه الجزيرة فريق بترول أسيوط في المجموعة الأولي .

وفي المجموعة الثانية يلعب سبورتنج أمام بورسعيد في الساعة السادسة بملعب سبورتنج بالإسكندرية ويسبقها مباراة المرتبط في أقوي مباريات اليوم بينما يستضيف فريق الأوليمبي السكندري منافسه المعادي في التوقيت نفسه وتختتم مباريات اليوم بمواجهة فريقا الشمس والبنك الأهلي علي ملعب القوات المسلحة .

وصرح سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد أن مباراة الزمالك وسموحه التي كان من المفترض إقامتها غدا الأحد قد تأجلت ليوم الإثنين بعد غد لمنح لاعبي الزمالك فترة أطول من الراحة بعد العودة من معسكر المنتخب الوطني بالغردقة إستعدادا للمونديال لتقام بعد غد بدلا من مساء الأحد موضحا أن جدول المباريات سيسير وفقا للمعلن دون تغيير إلا في حالة الصرورة القصوي .

ويستضيف الزمالك يوم الإثنين سموحه علي ملعبه بصالة ميت عقبة في السادسة مساء ويسبقها مباراة المرتبط في الرابعة عصرا .

كان إتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر قد أعلن عن بداية الموسم الجديد قبل إنتهاء الموسم الحالي المتبقي فيه جولتين فقط حفاظا علي المواجهات العنيفة المتبقية من جدول مسابقة الموسم الحالي والتي ستجمع بين الأهلي والزمالك وتجنبا لأي إصابات تحدث من خلال المواجهات خاصة بعد فترة توقف المباريات بسبب جائحة كورونا .

وأكد نصر أن هذا النظام ليس بدعة ولكنه معمول به في الدوريات الأوروبية والمدارس الكبيرة في اللعبة مثل فرنسا وألمانيا وسلوفينيا في ظل جائحة كورونا والظروف الإستثنائية التي ضربت معظم دول العالم في اللعبة ، موضحا أن بطولة إفريقيا للأندية التي ستقام في مصر خلال نوفمبر المقبل ستحدد موعد إنتهاء دوري الموسم الحالي .