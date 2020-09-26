نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السولية يقود الأهلي للفوز على طنطا بهدف نظيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الأهلي الفوز على نظيره طنطا بهدف دون رد، وذلك فبي المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ستاد "الأهلي we" ضمن مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدين الأهلي هذا الفوز للاعب الوسط عمرو السولية والذي سجل هدف الفريق الأحمر في الدقيقة ٧٩ من عمر المباراة.

الشوط الأول

أول هجمة خطيرة في اللقاء كانت في الدقيقة العاشرة حيث تسلم أحمد الشيخ الكرة داخل منطقة جزاء طنطا وسدد الكرة بعيدة عن مرمى أبناء السيد البدوي.

وهدأ "رتم" المباراة لمدة ١٠ دقائق حيث انحصر اللعب في منطقة وسط الملعب، حتى الدقيقة ٢٠ وحصول فريق طنطا على ركلة حرة مباشرة سددها هاني رشدي ارتدت من الحائط لتصل لوليد عادل الذي سدد الكرة ليتصدى لها محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر.

وفي الدقيقة ٢٨ وصلت الكرة إلى حمدي فتحي على حدود منطقة جزاء طنطا ليراوغ لاعب الفريق الطنطاوي ويسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لكنها علت عارضة محمد أشرف حارس أبناء السيد البدوي.

وفي الدقيقة ٣٨ مرر محمد هاني الكرة عرضية من الناحية اليمنى ليقابلها مروان محسن برأسه لكن رأسيته مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد أشرف حارس طنطا.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع مرر أحمد الشيخ الكرة إلى محمود عبد المنعم "كهربا" وضعته منفردًا بمحمد أشرف حارس طنطا ليضع الكرة داخل الشباك مسجلًا الهدف الأول للفريق الأحمر لكن حكم اللقاء وبعد اللجوء لتقنية الفيديو المساعد لغى الهدف بداعي لمس كهربا للكرة بيده وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني أجرى فايلر أول تغييراته بإشراك محمد مجدي "أفشة" بدلًا من جونيور أجاي في محاولة منه تنشيط الناحية الهجومية للفريق الأحمر.

وكاد رامي ربيعة أن يضع الأهلي في المقدمة لكنه أهدر الكرة بغرابة ويخرج الكرة بعيدة عن مرمى طنطا.

وفي الدقيقة ٥٦ قام فايلر بإشراك الثنائي أليو بادجي وأليو ديانج بدلا من مروان محسن وحمدي فتحي، ثم تغيير رابع بإخراج أحمد الشيخ والدفع بحسين الشحات لتنشيط الشق الهجومي للفريق الأحمر.

وفي الدقيقة ٧١ مرر حسين الشحات كرة عرضية رائعة ليقابلها محمد مجدي أفشة مباشرة لكن محمد أشرف حارس طنطا تصدى لها ببراعة وأنقذ مرماه من هدف محقق.

ومع حلول الدقيقة ٧٩ مرر محمد أفشة الكرة برأسه رائعة إلى زميلع عمرو السولية ليحولها داخل المرمى مسجلًا الهدف الأول للأهلي في اللقاء.

بعد الهدف الأول للأهلي قام فايلر بالدفع بمحمود وحيد في أخر تغييراته بدلا من علي معلول في تغيير الغرض منه إراحة الدولي التونسي.

واحتسب حكم المباراة ٥ دقائق كوقت بدل من الضائع لكنه النتيجة ظلت على حالها لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدف نظيف.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة ٧٩ مواصلًا صدارته لجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد طنطا عند ١٨ نقطة في المركز الأخير.