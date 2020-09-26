نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعود للتدريبات غدا بعد الفوز على طنطا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواصلة التدريبات في الحادية عشرة صباح غد الأحد، استعدادًا لمواجهة الترسانة المقرر لها الأربعاء القادم، في إطار منافسات دور الـ16 لمسابقة كأس مصر.
وفاز الأهلي اليوم على طنطا بهدف نظيف سجله عمرو السولية، في إطار منافسات الجولة 30 من مباريات الدوري الممتاز.
وتوج الأهلي بطلا للدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي والثانية والأربعين في تاريخه.
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