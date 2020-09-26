نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإنتر يعبر فيورنتينا في مباراة دراماتيكية بالكالتشيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فريق نادي إنتر ميلان من قلب الطاولة على ضيفه فريق نادي فيورينتينا من تأخر بثلاثة أهداف مقابل هدفين لفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب إستاد جيوزيبي مياتزا لحساب مباريات الجولة الثانية من الكالتشيو.

تمكن لاوتارو مارتينيز من تسجيل هدف الإنتر الأول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وتشيكيريني بالخطا في مرمى فريقه في الدقيقة الثانية والخمسين وضاعف البلجيكي روميلو لوكاكو النتيجة للإنتر في الدقيقة السابعة والثمانين.

وإختتم رباعية البيانكونيري دانيلو دي أمبروزيو في الدقيقة التاسعة والثمانين فيما سجل ثلاثية فيورينتينا كريستيان كوامي وكاستروفيلي وكييزا في الدقائق الثالثة والسابعة والخمسين والثالثة والستين.

بهذا الفوز تمكن الإنتر من تحقيق أول ثلاثة نقاط له في الموسم فيما تجمد رصيد الفيولا عند النقطة الثالثة.