عبد الحفيظ: السولية وأيمن أشرف وربيعة يغيبون عن مباراة الترسانة

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، غياب عمرو السولية وأيمن أشرف عن مباراة الترسانة المقرر لها الأربعاء القادم، في إطار منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر بعد الحصول على 3 إنذارات.
وأضاف أن رامي ربيعة، مدافع الفريق، لن يلحق أيضًا بمباراة الترسانة بعد إصابته اليوم أمام طنطا.
وقال عبد الحفيظ إن الفريق ييبدأ غدًا استعداداته لمواجهة الترسانة في كأس مصر، مؤكدًا أهمية مباريات هذه البطولة، التي تشهد مفاجآت معتادة في هذه الأدوار، ومن ثم سيكون الاهتمام بها كبيرًا من أجل تخطي هذه المباراة والوصول إلى ربع النهائي.
وقال عبد الحفيظ إن الفريق سيستعيد خدمات وليد سليمان وأحمد فتحي في مباراة الترسانة ، لتعويض الغيابات المنتظرة بسبب الإصابات والإيقافات.
كان الأهلى قد حقق الفوز اليوم على طنطا بهدف نظيف فى إطار مباريات الدوري العام.
وتعرض رامى ربيعة لاصابة قوية غادر على إثرها ملعب المباراة قبل نهايتها بدقائق.
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