أحمد مرتضى يتغزل في باتشيكو ويعلن موعد قيادته للفريق

قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن البرتغالي جايمي باتشيكو، مدرب كبير ويتمتع بالالتزام والانضباط.
وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"باتشيكو مدرب كبير وجاء من جديد إلى مصر لتدريب نادٍ عظيم هو الزمالك".
وأشار أحمد مرتضى إلى ان طارق يحيي هو من سيدير فريق الزمالك فنيًا خلال مواجهة الجونة غدًا الأحد، مشيرًا إلى أنه ليس من المنطقي أن يتولى باتشيكو المسئولية فور وصوله بساعات.
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