أحمد مرتضى يتغزل في باتشيكو ويعلن موعد قيادته للفريق

قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن ‏البرتغالي جايمي باتشيكو، مدرب كبير ويتمتع بالالتزام والانضباط.‏

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:"باتشيكو مدرب كبير وجاء من جديد إلى مصر ‏لتدريب نادٍ عظيم هو الزمالك".‏

وأشار أحمد مرتضى إلى ان طارق يحيي هو من سيدير فريق الزمالك ‏فنيًا خلال مواجهة الجونة غدًا الأحد، مشيرًا إلى أنه ليس من المنطقي أن ‏يتولى باتشيكو المسئولية فور وصوله بساعات.‏