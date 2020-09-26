ريمونتادا.. إنتر يقلب الطاولة على فيورنتينا ويحقق فوزاً صعباً بنتيجة 4-3

قلب إنتر ميلان تأخره على ضيفه فيورنتينا إلى فوز تاريخي، بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب "جوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.
وتقدم كريستيان كوامي بهدف مبكر للضيوف في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول.
ثم تعادل لاوتارو مارتينيز للإنتر في الدقيقة 45، وتقدم أصحاب الأرض بهدف عكسي سجله تشيكيريني بالخطأ في مرمى فريقه فيورنتينا في الدقيقة 52.
وتعادل كاستروفيلي لفيورنتينا في الدقيقة 57 ثم أضاف فيديريكو كييزا الهدف الثالث للفيولا في الدقيقة 63.
وفي الدقيقة 87 أحرز روميلو لوكاكو الهدف الثالث للإنتر، وأضاف دانيلو دامبروزو هدف الفوز للنيراتزوري في الدقيقة 89.
وبهذا الفوز، حقق إنتر ميلان أول 3 نقاط له هذا الموسم، بينما يتجمد رصيد الفيولا عند 3 نقاط.
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