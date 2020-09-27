نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف مباراة الاهلي وطنطا في الدوري المصري " فيديو " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن النادي الأهلي من تحقيق فوز باهت على مضيفه فريق نادي طنطا بهدف واحد مقابل لا شيء في إفتتاحية مباريات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز. وسجل هدف المارد الأحمر الوحيد اللاعب عمرو السولية في الدقيقة التاسعة والسبعين مستغلاً تمريرة سحرية من محمد مجدي أفشة من الناحية اليمنى موضحها في الشباك الطنطاوية.

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