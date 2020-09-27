طارق سليمان: محمد الشناوي قادر على تخطي رقم إكرامي في الكلين شيت

تحدث طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا، عن مستوى محمد الشناوي، قائد القلعة الحمراء الحالي.
وقال طارق سليمان في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "سعيد جدًا بتألق مستوى محمد الشناوي وتحقيق رقم قياسي وهو 23 مباراة (كلين شيت) متساويًا مع شريف إكرامي، وهو لديه فرصة لتخطي هذا الرقم في الأربعة مباريات المقبلة".
وتابع: "أكثر شخص سعيد بتألق محمد الشناوي هو أنا، لأنني وراء ترشيح محمد الشناوي لعودته للأهلي من صفوف بتروجت".
ويحتل النادي الأهلي المركز الأول بجدول تريبت الدوري المصري برصيد 79 نقطة بينما تواجد طنطا في المركز الأخير برصيد "18" نقطة".
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