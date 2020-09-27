ملخص مباريات وترتيب الدوري الإسباني اليوم

نجا ريال مدريد حامل اللقب من خسارة كانت وشيكة وحول تأخره أمام مضيفه ريال بيتيس 1-2 إلى فوز صعب 3-2، السبت ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني.

وسجّل الجزائري عيسى مندي بالدقيقة 35 والبرتغالي وليام كارفالو بالدقيقة 37 هدفي صاحب الأرض، والأورجوياني فيديريكو فالفيردي والبرازيلي إيميرسون بعد هدف بالخطأ في مرمى فريقه وسيرخيو راموس سجل هدف الفوز بالدقيقة 82 من ركلة جزاء.

وهو الفوز الأول للفريق الملكي في الموسم الجديد بعدما كان استهل حملة الدفاع عن لقبه بتعادل سلبي مع ريال سوسييداد الأسبوع الماضي، علما أنه تم تأجيل مباراته الافتتاحية ضد خيتافي من أجل منح لاعبيه المزيد من الراحة بعد مشاركتهم في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وغاب البلجيكي إدين هازار عن تشكيلة ريال مدريد على الرغم من استئنافه التدريبات، لكن يبدو ان مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان فضل اراحته لاسبوع جديد للتأكد من جاهزيته بشكل كامل خوفا من تجدد اصابته.

وكان زيدان اكد الجمعة انه لن يشرك نجم تشلسي الانجليزي السابق قبل التأكد من انه حاضر "إن كل ما نريده أن يكون بحالة جيدة"، موضحا أن الأمر "مسألة وقت" قبل العودة لتشكيلة الفريق.

افتتح ريال مدريد التسجيل بعد تمريرة من الفرنسي كريم بنزيمة إلى فالفيردي الموجود داخل منطقة الجزاء، فعكسها الأخير الى الزاوية البعيدة عن الحارس جويل روبليس (14).

وأصبح الفرنسي ثالثا على لائحة اللاعبين اصحاب التمريرات الحاسمة، برصيد 82 تمريرة خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة صاحب الـ183) وخواكين سانشيس لاعب ريال بيتيس بـ89 تمريرة.

ومرر سيرجيو كاناليس الكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء على رأس مندي فارتقى لها عاليا وحولها برأسه بعيدا عن متناول كورتوا (35).

وبعد أقل من دقيقتين، مرر الفرنسي نبيل فقير الكرة عرضية إلى كارفالو فبادرها بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء على يمين كورتوا الذي ارتمى باتجاهها لكن دون جدوى (37).

وجاءت بداية الشوط الثاني مثالية لريال مدريد بعدما أدرك التعادل بمساعدة من المدافع ايمرسون الذي حاول ابعاد الكرة قبل وصولها لبنزيمة، فسددها في مرماه (48).

وادت العودة لتقنية المساعدة بالفيديو (في أيه آر)إلى طرد ايمرسون لاعاقته الصربي لوكا يوفيتش على حدود منطقة الجزاء كونه كان آخر مدافع (67).

واحتسب الحكم ريكاردو دي بورجوس ركلة جزاء للـ"ميرينجيس" بعد العودة للفيديو اثر لمسة يد على مارك بارترا، ترجمها راموس قائد الفريق إلى هدف التقدم (82).

وأصبح راموس ثالث لاعب في تاريخ "لا ليجا" يسجل في 17 موسما متتاليا، بعد لاعب أتلتيكو مدريد أغوستين غاينزا (19 موسما بين 1940 و1959)، ولاعب ريال مدريد السابق كارلو ألونسو (17 موسما بين 1971 و1988).

-سوسييداد ثالثا بفوزه على التشي- وفاز ريال سوسييداد بثلاثية نظيفة على التشي.

وتناوب كل من كريستيان بورتوجيس ، البلجيكي عدنان يانوزاي ، وروبرتو بيريز على تسجيل أهداف سوسييداد في مرمى العائد إلى الدرجة الأولى للمرة الأولى منذ 2015.

وارتقى سوسييداد إلى المركز الثالث على لائحة الترتيب بخمس نقاط من فوزين وتعادل، فيما يتذيل التشي الترتيب بدون اب نقطة بعد ثلاث خسارات.

وسقط فالنسيا في فخ التعادل 1-1 امام ضيفه هويسكا الوافد الجديد أيضا إلى "لا ليجا".

افتتح الدنماركي دانيال فاس التسجيل لفالنسيا مع الدقيقة 38، فيما أدرك اليوناني ديميتريوس سيوفاس التعادل لهويسكا.

ورفع فالنسيا رصيده إلى اربع نقاط في المركز الرابع، مقابل نقطتين لهويسكا الذي بات عاشرا.

كما تعادل ألافيس مع ضيفه خيتافي سلبا.

وهي النقطة الأولى لصاحب الأرض بعد خسارتين في المرحلتين الماضيتين، وبها اصبح في المركز الثالث عشر، فيما رفع الضيوف رصيدهم إلى اربع نقاط في المركز السادس.

وتختتم المرحلة الأحد حيث يلعب اوساسونا مع ليفانتي، وإيبار مع أتلتيك بلباو، وأتلتيكو مدريد مع غرناطة، وقادش مع إشبيلية، وبلد الوليد مع سلتا فيغو، ويبدأ برشلونة موسمه الجديد باستضافة فياريال.