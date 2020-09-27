رضا عبد العال لمنتقديه: ملقوش في الورد عيب قالوا أحمر الخدين.. ومش هدخل استديو مع إبراهيم سعيد تاني

وأضاف رضا عبد العال، في مداخلة هاتفية على فضائية "أون تايم سبورتس 2"، ردًا على منتقديه منذ توليه قيادة نادي طنطا بسبب أسلوبه في التعامل مع اللاعبين، قائلًا "أقول لمن ينتقدوني ملقوش في الورد عيب قالوا أحمر الخدين.. طريقة طنطا هي المدرسة الجديدة لرضاعبد العال".

وانتقد رضا عبد العال إبراهيم سعيد نجم الزمالك والأهلي السابق قائلا: "أقسم بالله ماهيجمعنا استديو تحليلي تاني".

وأوضح رضا عبد العال أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي تقدم بالاعتذار عقب حدوث خلاف أثناء المباراة قائلا: "أعذر كهربا بسبب الضغط الواقع عليه وقبلت اعتذاره بعد العتاب الذي دار بيننا".

وتابع: "مسكوني منتخب مصر وإذا لم أحصل علي بطولة إفريقيا والوصول لكأس العالم هشرب سم".