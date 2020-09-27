بعد شريف إكرامي.. بيراميدز يحصل على توقيع لاعب جديد في الأهلي

وأكد هاني حتحوت، أن حسين السيد يحصل على الاستغناء الخاص به من النادي الأهلي فى الفترة المقبلة، لينضم بعدها إلى بيراميدز بشكل رسمي.
وأعلن نادي بيراميدز التعاقد مع ثلاثة لاعبين من داخل النادي الأهلي، لينضموا لقائمة الفريق بداية من الموسم الجديد.
وظهر رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق، في مؤتمر صحفي للإعلان عن إتمام تعاقده مع نادي بيراميدز في صفقة صدمت جماهير النادي الأهلي.
ومن بعد ظهور "صبحي"، أعلن نادي بيراميدز إتمام صفقة شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي في مؤتمر صحفي كبير، للتواجد في قائمة الفريق الموسم الجديد.
وكان أحمد فتحي تعاقد مع بيراميدز منذ فترة طويلة قبل تجديد تعاقده مع الأهلي، وفي انتظار إعلان الصفقة في مؤتمر صحفي يليق باللاعب.
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