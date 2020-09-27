بعد شريف إكرامي.. بيراميدز يحصل على توقيع لاعب جديد في الأهلي

قال الإعلامى هاني حتحوت، إن إدارة نادي بيراميدز، حصلت على توقيع لاعب جديد بالنادي الأهلي؛ ليصبح ضمن قائمة الفريق بشكل رسمي بداية من الموسم الجديد.

وأضاف هاني حتحوت، أثناء تقديم برنامج «الماتش» على قناة « دوت الخليج»، أن بيراميدز حصل على توقيع حسين السيد لاعب الأهلي، وسيصبح لاعبًا بالفريق، عقب انتهاء الموسم الجديد.

وأكد هاني حتحوت، أن حسين السيد يحصل على الاستغناء الخاص به من النادي الأهلي فى الفترة المقبلة، لينضم بعدها إلى بيراميدز بشكل رسمي.

وأعلن نادي بيراميدز التعاقد مع ثلاثة لاعبين من داخل النادي الأهلي، لينضموا لقائمة الفريق بداية من الموسم الجديد.

وظهر رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق، في مؤتمر صحفي للإعلان عن إتمام تعاقده مع نادي بيراميدز في صفقة صدمت جماهير النادي الأهلي.

ومن بعد ظهور "صبحي"، أعلن نادي بيراميدز إتمام صفقة شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي في مؤتمر صحفي كبير، للتواجد في قائمة الفريق الموسم الجديد.

وكان أحمد فتحي تعاقد مع بيراميدز منذ فترة طويلة قبل تجديد تعاقده مع الأهلي، وفي انتظار إعلان الصفقة في مؤتمر صحفي يليق باللاعب.