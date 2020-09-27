حتحوت: إدارة الزمالك صرفت النظر عن التعاقد مع آري بابل

وأضاف حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة « دوت الخليج»، أن إدارة النادي الأبيض، صرفت النظر عن التعاقد مع آري بابل، بعد أن نما إلى علمها توقيع اللاعب مع عدد من الأندية الخليجية خلال الفترة الأخيرة.
وتابع:" أمير مرتضى، وجد ان هناك الكثير من المتحدثين باسم اللاعب كما تفاجأ بالتصريحات التي انتقد من خلالها آري بابل، إدارة الزمالك، ليقرر أبناء ميت عقبة، صرف النظر عن ضم اللاعب.
ووصل إلى القاهرة السبت، البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد لفريق الزمالك يأتي هذا تمهيدا لتوقيع العقود الرسمية لتدريب الفريق وبدء مهمته مع القلعة البيضاء.
ووصل مع المدير الفني كل من أليكس كوستا المدرب المساعد وجوزيه بيدرو مخطط الأحمال إضافة إلى جواو المحامي الخاص بالمدير الفني لتجهيز العقود وكان في استقبالهم أمير مرتضى المشرف على الكرة.
ولم يتحدد موعد وصول السنغالي خاديم فاي مدرب حراس المرمى على أن يلحق بالجهاز الفني خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان الزمالك توصل لاتفاق مع المدرب البرتغالي لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم المقبل.
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