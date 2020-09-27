أمير مرتضى يعلن موعد توقيع باتشيكو .. وموقف طارق يحيى من مباراة الزمالك والجونة

كشف أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن المدير الفني الجديد البرتغالي جيمي باتشيكو، سوف يوقع على العقود بشكل رسمي اليوم الاحد لمدة موسم.

وقال "أمير" خلال تصريحات عقب وصول المدير الفني، إن باتشيكو سوف يوقع على العقود بشكل رسمي غدا، على أن يتواجد المدير الفني الجديد في استاد القاهرة لمتابعة مباراة الفريق أمام الجونة على أن يدير المباراة طارق يحيى.

ووصل إلى القاهرة أمس السبت البرتغالي باتشيكو المدير الفني الجديد لفريق الزمالك ، تمهيدا لتوقيع العقود الرسمية لتدريب الفريق وبدء مهمته مع القلعة البيضاء.

ووصل مع المدير الفني كل من أليكس كوستا المدرب المساعد وجوزيه بيدرو مخطط الأحمال، إضافة إلى جواو المحامي الخاص بالمدير الفني لتجهيز العقود وكان في استقبالهم أمير مرتضى المشرف على الكرة .

ولم يتحدد موعد وصول السنغالي خاديم فاي مدرب حراس المرمى على أن يلحق بالجهاز الفني خلال الأيام القليلة المقبلة، وكان الزمالك توصل لاتفاق مع المدرب البرتغالي لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم المقبل.