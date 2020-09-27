الشناوي ملك عرينه .. مباراة واحدة تفصل حارس الأهلي عن تخطي رقم إكرامي

تمكن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الحفاظ على نظافة شباكة خلال 23 مباراة متتالية في الدوري الممتاز، بعد أن فاز المارد الأحمر على منافسه طنطا في الجولة 30 من بطولة الدوري المصري.
الشناوي حافظ على نظافة شباكه في مباراة طنطا الليلة والتي حسمها الأهلي بهدف نظيف، ورفع حارس الأهلي رصيده من “الكلين شيت” للرقم 23، معادلًا الرقم القياسي الذي حققه زميله السابق شريف إكرامي مع الاهلي موسم 2016-2017.
الشناوي يفصله الحفاظ على نظافة شباكه في مباراة وحيدة قادمة فقط من أصل 4 مباريات متبقية للأهلي في عمر المسابقة من أجل الانفراد بالرقم القياسي والوصول لـ”الكلين شيت” رقم 24 للمرة الأولى عبر تاريخ الدوري منذ ظهوره للنور في عام 1948.
كان شريف إكرامي الذي حقق الرقم ذاته منذ ثلاثة مواسم ماضية قد أعلن تعاقده مع نادي بيراميدز من خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة.
وتألق الشناوي بطريقة رائعة خلال موسم استثنائي للاعب، ولقى العديد من الثناءات بعد كل مباراة تمكن خلالها من إنقاذ مرماه بشكل رائع.
وأعطى كبار حراس مرمى المنتخب المصري السابقين أمثال فكري صالح وأحمد شوبير، تقييم عالي للشناوي خلال الفترة الأخيرة منحوه لقب حارس مصر الأول.
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