ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار يوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
كشف أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن المدير الفني الجديد البرتغالي جيمي باتشيكو، سوف يوقع على العقود بشكل رسمي اليوم الاحد لمدة موسم.
تمكن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الحفاظ على نظافة شباكة خلال 23 مباراة متتالية في الدوري الممتاز، بعد أن فاز المارد الأحمر على منافسه طنطا في الجولة 30 من بطولة الدوري المصري.
أكد طارق سليمان، مدرب حراس الأهلي السابق، أن محمد الشناوي لديه فرصة لتحقيق رقم قياسي جديد بعد وصوله لـ23 كلين شيت بالدوري.
اعرب احمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن أمله فى، أن يحتاز النادي الأهلي كبوته مع أنباء رحيل مديره الفني رينيه فايلر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة .. بيراميدز يتعاقد مع لاعب جديد في الأهلي .. وموعد توقيع باتشيكو.. وتصريحات رضا عبد العال عقب لقاء المارد الأحمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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