وفاة أحمد الفولي نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو ورئيس الاتحاد الأفريقي

توفي فجر اليوم اللواء أحمد الفولي نائب رئيس الاتحاد الدولى للتايكوندو ورئيس الاتحاد الافريقى.
ومن المقرر أن تقام صلاه الجنازة بعد آذان الظهر بمدافن الوفاء والأمل خلف مسجد السلام بمدينه نصر والعزاء بمنزل الراحل بالمقطم.
وكان الفولي قد، أحدث طفرة في التايكوندو الإفريقي خلال فترة رئاسته للاتحاد الإفريقي حيث وصل عدد الدول الأعضاء في الجمعية العمومية إلى 52 دولة، كما أصبح العديد من لاعبي القارة الإفريقية من أصحاب الميداليات العالمية والأولمبية.
وكان «العالمي للتايكوندو» قد أسند للاتحاد الإفريقي برئاسة اللواء أحمد الفولي تنظيم بطولة كأس الرئيس ديسمبر المقبل، في أسوان بمصر، وذلك بعد اعتذار كوت ديفوار عن عدم تنظيم البطولة، وبذل اللواء الفولي مجهودات كبيرة من أجل تنظيم بطولة عالمية تليق باسم مصر خاصة بعد أن نظمت المغرب أول نسختين من البطولة بنجاح كبير.
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