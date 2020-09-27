اللجنة الأولمبية تنعى أحمد الفولي نائب رئيس الاتحاد الدولى للتايكوندو

بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم.

بمزيد من الحزن والأسى ينعي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ومديرو العموم وجميع العاملين وأسرة الحركة الأولمبية المصرية

السيد اللواء الفاضل احمد محمد فولي

نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو

ورئيس الاتحاد العربي والافريقي للتايكوندو

ونائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الاسبق ورئيس الاتحاد المصري للتايكوندو الاسبق ورئيس مجلس إدارة نادي الزهور الاسبق

ومساعد وزير الداخلية الأسبق

الذي وافته المنية بعد تاريخ مشرف وحافل بالعطاء والانجازات الرياضية على المستوى المحلي والقاري والدولي بالإضافة لتاريخه الوطني المشرف.

وإذ تتقدم اللجنة الأولمبية المصرية وأسرة الحركة الأولمبية لأسرة الفقيد الغالي بخالص التعازي، داعين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان.. وانا لله وانا اليه راجعون.

ومن المقرر أن تقام صلاه الجنازة بعد آذان الظهر بمدافن الوفاء والأمل خلف مسجد السلام بمدينه نصر والعزاء بمنزل الراحل بالمقطم.

كان الفولي قد، أحدث طفرة في التايكوندو الإفريقي خلال فترة رئاسته للاتحاد الإفريقي حيث وصل عدد الدول الأعضاء في الجمعية العمومية إلى 52 دولة، كما أصبح العديد من لاعبي القارة الإفريقية من أصحاب الميداليات العالمية والأولمبية.

يذكر أن «العالمي للتايكوندو» قد أسند للاتحاد الإفريقي برئاسة اللواء أحمد الفولي تنظيم بطولة كأس الرئيس ديسمبر المقبل، في أسوان بمصر، وذلك بعد اعتذار كوت ديفوار عن عدم تنظيم البطولة، وبذل اللواء الفولي مجهودات كبيرة من أجل تنظيم بطولة عالمية تليق باسم مصر خاصة بعد أن نظمت المغرب أول نسختين من البطولة بنجاح كبير.