ويسعى الزمالك بقيادة مدربه المؤقت طارق يحيى لتحقيق الفوز على الجونة في مباراة الليلة، لتأمين وصافة الدوري.
ومن المقرر أن يحضر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك، مباراة اليوم من المدرجات، على أن يقود الأبيض في المباريات المقبلة.
ووصل باتشيكو إلى القاهرة، مساء أمس، السبت، تمهيدا لتوقيع العقود الرسمية لتدريب الفريق وبدء مهمته مع القلعة البيضاء.
في المقابل يطمح فريق الجونة في تحقيق مفاجأة بانتزاع الثلاث نقاط من الفارس الأبيض، للابتعاد عن مراكز الهبوط، وتعزيز فرصه في البقاء في مسابقة الدوري الموسم المقبل.
يذكر أن فريق الأهلي قد حسم لقب الدوري الممتاز لصالحه رسميا، قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.
ويحتل الزمالك وصافة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة، بينما يتواجد الجونة في المركز الـ 13 بـ 31 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحت أنظار باتشيكو .. الزمالك يستدرج الجونة لتأمين وصافة الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.