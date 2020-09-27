إنتر ميلان يستهدف كانتي من تشيلسي

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب نادي إنتر ميلان الإيطالي في الحصول على خدمات لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي، الفرنسي نجولو كانتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رغبة إدارة النادي الإيطالي جاءت بناء على طلب من أنطونيو كونتي، مدرب الإنتر، الذي يضع كانتي ضمن أولوياته في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأبدى كانتي ترحيبه بالانتقال إلى إنتر، والعمل مرة أخرى تحت قيادة كونتي، ويتبقى حاليًا حصول إنتر على 46 مليون إسترليني لحسم صفقة كانتي، قبل نهاية الميركاتو في 5 أكتوبر المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن إنتر يعول على بيع مدافعه ميلان سكرينيار لتوتنهام مقابل 55 مليون إسترليني، كما يمكنه التخلي عن لاعب الوسط مارسيلو بروزوفيتش لصالح موناكو، وسط تمسك بخدمات كريستيان إريكسن، رغم أن الأخير لم يحصل بعد على ثقة كونتي.