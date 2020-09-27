نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب حراس مرمى الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن عودته في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف طارق سليمان المدرب السابق لحراس مرمى الأهلي أن هناك بعض الأشخاص لا يرغبون في تواجده داخل القلعة الحمراء.
وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "عندما عدت الموسم الماضي كان الثلاث حراس في مستوى معنوي منخفض بعد الخروج من إفريقيا والبطولة العربية".
وأكمل: "استمريت في تدريبهم حتى استعادوا مستواهم مرة أخرى وحققنا الدوري الذي كان يعد إعجازا بعدما قدم الزمالك موسما تاريخيا".
وتابع: "حاليا هناك أصوات تطالب بعدم عودتي إلى الأهلي من خارج النادي لكنها مؤثرة".
وأتم: "هناك كتائب إلكترونية تعمل على مواقع التواصل الاجتماعي وتؤثر في رأي الجمهور".
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