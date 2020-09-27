ميركاتو : عمار الجمل ينضم الى الساحل السعودي

أمضى المدافع التونسي عمار الجمل، على عقد انضمامه الى فريق الساحل السعودي لمدة موسم واحد بحسب ما ذكر وكيل أعماله وسيم التايب. يذكر أن نادي الساحل السعودي سيلعب هذا الموسم بدوري الدرجة الأولى السعودي بعد أن ضمن الصعود من الدرجة الثانية.

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