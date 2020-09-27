الدوري الألماني .. بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على هوفنهايم

ويسعى فريق بايرن ميونخ بقيادة مدربه هانز فليك لتحقيق فوزا عريضا في مباراة اليوم، على حساب هوفنهايم، لاقتناص صدارة البوندسليجا لليجا مبكرا.
كان فريق بايرن ميونخ توج بكأس السوبر الأوروبي، الخميس، الماضي، بعد الفوز على إشبيلية بنتيجة 2 - 1، في المباراة التي أقيمت على ملعب " بوشكاش أرينا" بالعاصمة المجرية بودابست.
في المقابل يتسلح هوفنهايم بعامل الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري صاحب السيطرة المحلية والأوروبية.
واكتسح بايرن ميونخ نظيره شالكه بنتيجة 8 - 0، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري، بينما تغلب هوفنهايم على كولن بنتيجة 3 - 2.
ويحتل بايرن ميونخ المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن هوفنهايم صاحب المركز العاشر.
يذكر أن الحكومة الألمانية تراجعت مؤخرا عن حضور الجماهير لمباريات مسابقة الدوري الألماني، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.
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