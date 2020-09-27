موعد مباراة توتنهام ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق توتنهام هوتسبير، نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة اللقاء بين السبيرز ونيوكاسل يونايتد، في تمام الثالثة عصرًا، على استاد توتنهام، وتُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2، بتعليق عامر الخوذيري.

وكان توتنهام خسر أول مباراة له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم على يد إيفرتون 1-0، قبل أن يحقق الفوز على ساوثهامبتون بخماسية مقابل هدفين في الجولة الماضية.

ويحتل توتنهام المركز السابع في جدول ترتيب فرق البيريميرليج برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد نيوكلسل يونايتد في المركز الرابع عشر بنفس الرصيد من النقاط.

وتسيطر على البرتغالي جوزيه مورينيو،مدرب توتنهام حالة من الإحباط لفشل إدارة النادي في التعاقد مع مهاجم احتياطي لهاري كين.