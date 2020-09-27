كينو يقود مينيرو للفوز على جريميو وتعزيز موقعه في صدارة البرازيلي

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أحمد جودة - القاهرة - عزز فريق اتلتيكو مينيرو موقعه في صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم بفوزه على ضيفه جريميو 3 / 1 فجر الأحد في المرحلة الثانية عشر. وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها فاز أتليتيكو باراناينسي على ضيفه باهيا 1 / صفر وتعادل انترناسيونال مع ضيفه ساو باولو 1/1. ورفع اتلتيكو مينيرو رصيده في الصدارة إلى 24 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه انترناسيونال. ويدين اتلتيكو مينيرو بالفضل في هذا الفوز لنجمه ماركوس دا سيلفا كينو الذي سجل الأهداف الثلاثة (هاتريك) في الدقائق 11 و52 و66. وتكفل إسحاق إلياس بريتو بتسجيل الهدف الوحيد لجريميو في الدقيقة 55.

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